Natale a casa per Jannik Sinner

AGI - Jannik Sinner, numero due del tennis mondiale, è in Alto Adige. Sinner sta trascorrendo la festività del Natale nella sua Sesto Pusteria. Come da tradizione germanofona, questa sera, assieme a tutta la famiglia, celebrerà l''Heiligabend' ('sera santa', in lingua italiana) seguendo la tradizione osservata dalle famiglie di madrelingua tedesca.
Questa mattina, Sinner si è concesso una sciata, sotto una forte nevicata, sulle piste sopra Sesto dove ha posato per alcuni selfie. Quella dello sci è da sempre la sua grande passione.
Ritorno agli allenamenti e obiettivi futuri
Nel fine settimana il tennista altoatesino dovrebbe rientrare a Monte Carlo per rifinire la preparazione. Questo in vista sia dell'incontro-esibizione del 10 gennaio a Seul contro lo spagnolo Carlos Alcaraz sia degli Australian Open a Melbourne, dove cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva.