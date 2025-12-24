Seggiovia si sgancia e precipita: morto il calciatore tedesco ex difensore di Stoccarda e Monaco 1860
Seggiovia si sgancia e precipita: morto il calciatore tedesco ex difensore di Stoccarda e Monaco 1860
Home>Sport

Seggiovia si sgancia e precipita: morto il calciatore tedesco ex difensore di Stoccarda e Monaco 1860

L'incidente nel Montenegro a Savin Kuk che ha coinvolto anche la moglie del calciatore, rimasta incastrata nella seggiola, è stata estratta con una gamba fratturata e in stato di choc
Sebastian Hertner
Afp - Sebastian Hertner
montagna montenegro seggiovia
di lettura

AGI - Calcio tedesco in lutto per la tragica morte a 34 anni di Sebastian Hertner, precipitato da 70 metri a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro.

ADV

L'ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860 e del Darmstadt giocava ancora ed era capitano dell'ETSV Hamburgo, in quinta divisione.

ADV

Dettagli dell'incidente e dinamica della caduta

L'incidente si è verificato martedì a Savin Kuk, vicino a Zabliak, nel sud del Paese balcanico. La seggiola a due posti si è sganciata dal cavo e ha urtato quella più in basso. Il calciatore è precipitato da 70 metri a causa del cedimento strutturale dell'impianto.

La moglie ferita e l'intervento delle autorità

La moglie 30enne che era sulla seggiovia con il calciatore è rimasta incastrata nella seggiola: ha riportato la frattura di una gamba ed è stata ricoverata in gravi condizioni e sotto 'choc', avendo visto il marito cadere nel vuoto. Le autorità hanno disposto l'immediata chiusura dello skilift e un'ispezione a tutti gli impianti del circondario per garantire la sicurezza.

ADV