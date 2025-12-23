Marcia indietro in Serie A: Milan - Como non si giocherà a Perth

AGI - Milan-Como non si giocherà a Perth. A comunicarlo sono Western Australia e Lega Calcio Serie A in una nota congiunta. "Entrambe le parti- si legge - hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale".
"I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia", prosegue la nota, "La proposta era stata approvata da tutte e 20 le Società della Lega Calcio Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dall'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA). Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A. Il Governo e la Lega Calcio Serie A hanno esplorato ogni opzione praticabile per portare lo storico incontro nell'Australia Occidentale. L'analisi della candidatura di Perth rivela che, da aprile, ha già generato oltre 280 milioni di dollari in termini di visibilità mediatica globale, con la città australiana ampiamente discussa dai principali media internazionali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, Indonesia e Francia.Il Cook Government rimane impegnato ad assicurarsi importanti eventi internazionali che apportino un ritorno economico allo Stato, contribuendo a diversificare l'economia e a promuovere i settori del turismo e dell'ospitalità nell'Australia Occidentale".
Il ministro dello Sport, capisco l'esigenza di internazionalizzazione
"Milan-Como? Le cose poi vanno come devono andare. Ne prendo atto, anche perché sono un attore interessato per certi versi, ma so stare al mio posto". Cosi' il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta lo stop all'organizzazione Milan-Como a Perth, in Australia, chiarendo di rispettare i ruoli rispetto alla Lega Serie A.
"Io mi sento di rappresentare non soltanto gli interessi degli organizzatori, ma anche e direi soprattutto gli interessi dei tifosi - ha sottolineato il ministro - perche' sono una componente indispensabile e insostituibile, la vera ragione del successo del calcio e dello sport in generale".
"Capisco l'esigenza di internazionalizzazione, di incremento dei ricavi. Dobbiamo un po' tutti dare ogni supporto perché si possano liberare risorse finanziare per mettere in condizione il calcio di esprimere tutto il potenziale. "Il rispetto nei confronti dei tifosi non passa attraverso dichiarazioni di intenti, ma la trasformazione di intenti in fatti", ha spiegato Abodi. Il ministro ha poi aggiunto sull'operazione di giocare Milan - Como a Perth in Australia: "Si è buttato il cuore oltre l'ostacolo con una certa leggerezza, parlando per mesi dell'idea senza partire dalle necessarie condizioni organizzative".
"Recuperiamo questa partita, che non era certamente persa, ma comunque era lontana. Ho ricevuto anche dei messaggi di tifosi italiani in Australia in questi giorni, quindi sto parlando senza polemica. Ora riaccogliamo Milan-Como e vedremo anche dove si giocherà", ha concluso
