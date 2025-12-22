Perugia campione del mondo per club, 2025 stellare per il volley azzurro

AGI - La Sir Sicoma Monini Perugia è campione del mondo per club di pallavolo. La squadra umbra campione d'Europa ha sconfitto i giapponesi dell'Osaka Blueteon per 3 a 0 (set: 25-20; 25-21; 29-27) nella finale iridata giocata all''Arena Guilherme Paraense' di Belem in Brasile.
La Sir Sicoma Monini Perugia, allenata da Angelo Lorenzetti e guidata dal capitano Simone Giannelli, si è laureata per la terza volta 'campione del mondo per club' nella pallavolo maschile dopo le edizioni del 2022 e 2023.
In venti edizioni del torneo iridato per società, il volley italiano ha vinto 13 volte, 5 con la Trentino Volley (2009, 2010, 2011, 2012, 2018), 2 con Gonzaga Milano (1990, 1992), 3 con Perugia (2022, 2023, 2025), e una con Parma (1989), Porto Ravenna (1991) e Lube Civitanova (2019).
Sei i giocatori del team umbro andati a segno nel corso della finale. Wassim Ben Tara ha messo a referto 16 punti, Kamil Semeniuk 13, Agustin Loser 9, Oleh Plotnytskyi 6, Sebastian Solè 5 e Giannelli 4. Miglior realizzatore di Osaka il capitano Yuji Nishida con 14.
Perugia ha contenuto gli avversari e dominato i primi due set. Nel terzo parziale i giapponesi hanno cercato di mettere in difficoltà la compagine italiana che ha fatto fatica a resistere ai colpi veloci e precisi degli avversari che prima sono riusciti a portarsi in vantaggio per 10 a 6 e poi per 15 a 11.
I nipponici sono tornati ad allungare sul 21 a 18 ma Perugia è riuscita prima a portarsi a '-1' (22-21) e poi a pareggiare (24-24). Sul 26 a 26, poi sul 28 a 27 per gli umbri, Osaka ha sbagliato il servizio e capitan Giannelli ha piazzato il punto che vale il titolo mondiale.
Per la prima volta dal 2018, nessuna formazione brasiliana è salita sul podio finale del Mondiale maschile. I polacchi del Warta Zawiercie, seconda classificata dell'ultima CEV Champions League, hanno sconfitto i carioca del Volei Renata Campinas per 3 a 0 (set: 27-25, 25-19, 25-21).
Nel dream team del Mondiale di Belem, quattro giocatori della Sir Sicoma Monini Perugia, i centrali Solè e Loser, l'opposto Ben Tara e il palleggiatore Giannelli. Inseriti anche gli schiacciatori Russell (Zawiercie) e Lopez (Osaka), e il libero Yamamoto (Osaka).
Per il volley italiano si chiude un 2025 storico, stellare, da incorniciare. Solo pochi giorni fa Scandicci aveva vinto il titolo mondiale per club battendo nella finale tutta italiana Conegliano. In estate l'Italia della pallavolo si era laureata campione del mondo sia al femminile che al maschile. Le ragazze di Julio Velasco, nel 2024 campionesse olimpiche, avevano vinto anche la seconda Volleyball Nations League consecutiva. A livello femminile c'e' stato anche il titolo mondiale universitario.