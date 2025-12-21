Juve batte 2-1 la Roma ma Spalletti è una furia, 'mi girano i co...'

AGI - La Juventus di Spalletti è una squadra votata all'attacco. Il tecnico toscano lo ha detto chiaramente e in maniera anche molto colorita al termine della partita vinta 2-1 contro la Roma, una diretta concorrente nella corsa a un posto nella prossima Champions League, successo meritato ma ottenuto rischiando nel finale il pareggio.
Secondo Spalletti i giocatori devono cambiare mentalità, pensare che "si può fare il terzo (gol), perché non si sta lì ad aspettare che fischi l'arbitro perché abbiamo vinto 2-1. No - dice l'allenatore - è la mentalità sbagliata: prima o poi tu la paghi in questo calcio qui, un calcio di livello. Poi lo paghi e poi io ci sto male quando vedo la mia squadra lì al limite dell'area (di rigore) che non esce dalla fase difensiva. E' una cosa che mi crea ansia e allora, oltre al divertimento, mi girano proprio i cog... e sto proprio male c...!".
Lo sfogo del tecnico campione d'Italia col Napoli nella stagione 2022-2023 piace molto ai tifosi della Juventus. Lo spirito che ha sempre animato le squadre di Spalletti, dall'Udinese alla Roma fino al Napoli, piace ai tifosi bianconeri e sui social in tanti esaltano le parole dell'allenatore: "Spalletti è l'unico che pensa da juventino alla Juventus".
VIDEO - #Spalletti post #JuveRoma 2-1: "Mai provato divertimento, devo avere un problema. Dobbiamo migliorare per tentare di diventare una squadra bellissima come le strutture della #Juventus. Sto male quando vedo la squadra che sta lì dietro e non esce, mi girano i coglio..." pic.twitter.com/a7tebZfIKh— JUpensiero (@JUpensiero) December 21, 2025
C'è anche chi ricorda che questo era lo spirito della Juventus degli anni passati (e cita Marcello Lippi), ma comunque sottolinea che la squadra bianconera ha "finalmente un allenatore che sa quello che vuole e che non si accontenta di vincere e basta ma vuole andare all'attacco per fare un gol in più dell'avversario. Bravo".