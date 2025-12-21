Goggia, il trionfo in SuperG e il messaggio di Gasperini

AGI - Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il supergigante della Val d'Isère. Per Goggia, quella ottenuta sulla pista 'Oreiller-Killy' è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio.
La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in superG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. Seconda a 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, terza la statunitense Lindsey Vonn a 36 centesimi. Per Vonn, 41 anni, si tratta del quarto podio nella stagione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Quarta un'altra azzurra, Elena Curtoni a 73 centesimi dalla connazionale, tredicesima Roberta Melesi a 1"05.
Quarto successo in Val d'Isère
Per Goggia, 33 anni, si tratta del quarto successo in Val d'Isère, dopo quelli in discesa del 2020 e 2021 e in supergigante nel 2021. Sofia nel tratto iniziale ha sciato un po' con il 'freno a mano' tirato ma nel secondo è stata perfetta, dimostrando la sua superiorità nel tracciato francese.
In classifica generale Goggia è terza
Nella classifica di Coppa di superG, guida Robinson con 180 punti davanti a Goggia (160) e Vonn (110). Nella classifica generale, grazie a questa prestazione, Sofia Goggia balza dal nono al terzo posto con 372 punti, alle spalle di Mikaela Shiffrin (558) e Robinson (484). Questo risultato consolida la posizione dell'azzurra tra le migliori atlete del circuito.
Il calendario del circo bianco femminile
Il Circo bianco femminile ritornerà prima di Capodanno, il 27 e 28 a Semmering in Austria per uno slalom gigante e uno slalom speciale. Il 3 e 4 gennaio la tappa sarà a Kranjska Gora in Slovenia, sempre per un gigante e uno slalom. Il 10 e 11 gennaio la Coppa si sposterà a Altenmarkt-Zauchensee (Austria) per una discesa libera e un supergigante.
Goggia: il messaggio di Gasperini
"Con questa vittoria mi sono fatta un bel regalo di Natale, ieri invece l'ho fatto alle altre perché a volte sono generosa. Il dolore di oggi sarà la benzina di domani è il messaggio che ci siamo scambiati ieri con Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma a cui resto molto legata dopo la sua esperienza a Bergamo con l'Atalanta". Queste le parole di Sofia Goggia, vincitrice del supergigante di Coppa del mondo in Val d'Isère in Francia. La campionessa bergamasca ha centrato la prima vittoria stagionale, la 27esima della carriera.
Facendo riferimento alla gara di discesa libera di ieri conclusa all'ottavo posto, Goggia ha detto: "Mi ha segnato tanto, è stata una giornata emotivamente molto dura e ho passato un'ora a piangere ripensando all'occasione sprecata. Arrivavo da tanta solidità e invece l'errore mi ha fatto gettare al vento una occasione d'oro".
La voglia di riscatto della campionessa
Parlando della ripartenza dalla prestazione di ieri, con riferimento a quelle della sua carriera, Sofia ha aggiunto: "Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto, come di fatto è stata tutta la mia carriera, fatta di ripartenze, da tanta voglia di risalire e quando sei sul podio sei sempre contento, vincere è però quello a cui ambisco".
La campionessa dello sci italiano ha concluso dicendo: "Quando sono arrivata in fondo non ero convinta, ho sciato con molto margine nella parte alta". E su Lindsey Vonn, ritornata alla vittoria a 41 anni, ha precisato: "A Sankt Moritz, Lindsey ci ha dato la sveglia e ci ha obbligate tutte ad alzare il livello".
Prossimi obiettivi: slalom e discipline veloci
Sofia Goggia, portacolori delle Fiamme Gialle, ritornerà in gara negli slalom giganti a Semmering la prossima settimana e a Kranjska Gora fra due settimane. Successivamente si concentrerà maggiormente sulle sue discipline preferite: le discipline veloci.