Dove vedere la Supercoppa in chiaro e a che ora

AGI - Andrà in scena lunedì 22 dicembre, trasmessa su Italia 1 alle ore 20:00 in esclusiva assoluta, la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna. In diretta dall'Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) si disputerà il big match che mette in palio il primo trofeo stagionale.
Da un lato il Napoli campione d'Italia che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia e ha eliminato l'Inter in una partita molto combattuta e decisa solo dopo i calci di rigore.
La copertura Mediaset: studio, telecronaca e streaming
Per il grande evento e per vivere al meglio l'avvicinamento al calcio d'inizio, Mediaset prevede uno studio in diretta su Italia 1 dalle ore 19:00, condotto da Monica Bertini con ospiti come Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Giampaolo Pazzini e Alessio Tacchinardi. Su Italia 1 sarà trasmesso anche il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari. La telecronaca della partita, in onda alle 20:00, è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Monica Vanali, Angiolo Radice, Claudio Raimondi, Carlo Landoni e Daniele Miceli. Prepartita, partita e postpartita sono disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.
Conte: il Napoli non dimentichi da dove arriva
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha riflettuto alla vigilia della finale: "Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, ovvero da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza". Riguardo alle difficoltà incontrate, il tecnico salentino ha ribadito: "Lo avevo già detto che sarebbe stata un'annata complessa visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità, tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un'incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere".
Fame e voglia: la sfida motivazionale di Conte
Conte ha anche parlato della motivazione in vista della finale: "Stiamo preparando bene questa partita, come dico sempre ai ragazzi è bello arrivare in finale, ma ci si ricorda sempre di chi ha vinto, così sarà in futuro". Riguardo alla possibilità che il Bologna abbia "più fame", il mister dei campioni d'Italia ha concluso: "Se dovesse accadere questo sarebbe una colpa nostra. Il Bologna può alzare la coppa, ma deve dimostrare di essere più bravo di noi, ma non sulla fame e la voglia, quella come minimo la dobbiamo pareggiare".