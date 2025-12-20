La Juventus non si ferma, batte la Roma e torna in corsa per la Champions
La Juve supera la Roma per 2 a 1 all'Allianz Stadium e si porta a meno un punto dal quarto posto occupato proprio dalla squadra di Gasperini
MARCO BERTORELLO / AFP - Juventus Roma
AGI - La Juventus batte la Roma 2-1 all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. Sono le reti di Conceição (uscito per infortunio nella ripresa) e Openda a regalare continuità alla squadra di Luciano Spalletti dopo la bella vittoria esterna sul Bologna.

Non è un risultato qualunque per i bianconeri, bensì un successo che aggiunge autostima e fiducia. La Roma infatti si presentava a Torino con la miglior difesa del campionato (8 gol presi prima di stasera) e senza aver mai preso più di un gol a partita in Serie A.

La difesa inedita della Roma

Il reparto arretrato scelto da Gasperini allo Stadium è però inedito. Ndicka è con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa, mentre Hermoso parte dalla panchina per un affaticamento. La scelta del tecnico quindi, oltre che su Mancini, ricade su Ziolkowski e Rensch.

Il gol di Conceição

Il sistema di duelli a tutto campo di Gasperini regge per quasi un tempo, poi la retroguardia giallorossa inizia a scricchiolare: al 43' Conceição ha la palla dell'1-0, ma calcia sul corpo di Svilar. Lo stesso duello si ripete due minuti dopo: il fraseggio nello stretto tra Yildiz e Cambiaso si chiude con il diagonale vincente del portoghese figlio d'arte, autore del terzo gol stagionale, il secondo in campionato.

Al 52' altra chance: Yildiz scambia con Openda e arriva a calciare col mancino sfiorando il secondo palo. L'estro del turco mette alle corde la Roma poco dopo: Yildiz sfonda centralmente e serve Conceicao che supera la carica di Wesley e prova a beffare Svilar col tacco, trovando l'opposizione del portiere serbo.

Gasperini capisce il momento e cambia l'intero tridente d'attacco: fuori Pellegrini, Dybala e Soulé; dentro Bailey (costretto ad uscire al 73' per un problema fisico), Ferguson e Baldanzi. Le prime sostituzioni di Spalletti sono invece obbligate: Conceicao chiede il cambio per un problema muscolare, Bremer invece si ferma per una gestione delle energie dopo il lungo stop. In campo vanno quindi Zhegrova e Rugani.

Il raddoppio e la reazione giallorossa

Tatticamente non cambia nulla e nemmeno il copione di gioco subisce modifiche. Il 2-0 al 70' nasce proprio da un cross di Zhegrova. McKennie va a colpire di testa in anticipo su Ziolkowski: Svilar si oppone, ma non può nulla sul servizio intelligente dello statunitense per Openda che appoggia in rete da due passi.

Cinque minuti dopo però la Roma la riapre con Baldanzi, tempestivo nel depositare in rete dopo una deviazione di Di Gregorio sul diagonale precedente di Ferguson. La squadra giallorossa ci crede e lascia spazi: Yildiz ha la palla del ko all'80' ma il suo destro si stampa sul palo. Il risultato non cambia più. La Juventus si riaffaccia nella bagarre per lo Scudetto.

