Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia
Lo ha reso noto l'ex campionessa del nuoto, attraverso il proprio profilo Instagram
AGI - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta aspettano, dopo la primogenita Matilde, un'altra figlia. Lo ha reso noto la stessa 'Divina', ex campionessa del nuoto, attraverso il proprio profilo Instagram. "Piovono Polpette", ha scritto Pellegrini, con tanto di foto inequivocabile della "pancia tondeggiante". "Ti aspettiamo piccolina", ha aggiunto, precisando quindi che è in arrivo un'altra bimba.