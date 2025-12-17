Mondiali 2026: montepremi record, 60 milioni a chi vince

AGI - Un minimo di 10 milioni per tutte le Federazioni partecipanti, altri 50 alla Nazionale campione del mondo. Queste, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", le cifre stabilite per i Mondiali del 2026 dal Consiglio Fifa, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale Psg-Flamengo.
Un montepremi record se si considera che nel 2022 l'Argentina incasso' 42 milioni di euro per il trionfo in Qatar, mentre nel 2018, in Russia, la Francia ne portò a casa 38.
Secondo AS un incremento dovuto al maggior numero di squadre partecipanti (per la prima volta nella storia saranno 48), all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e all'elevata domanda di biglietti, oltre al crescente interesse commerciale che l'evento genera negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Il sito del quotidiano madrileno fa sapere che "nel corso della riunione del Consiglio, alla quale hanno partecipato tutti i principali leader mondiali, è stata anche stanziata una somma di denaro per la popolazione di Gaza".