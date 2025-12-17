Mondiali 2026: montepremi record, 60 milioni a chi vince
Mondiali 2026: montepremi record, 60 milioni a chi vince

Un minimo di 10 milioni per tutte le Federazioni partecipanti, altri 50 alla Nazionale campione del mondo, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS"
Mondiali 2026, mascotte
Sito della Fifa - Le tre mascotte dei prossimi Mondiali di calcio
mondiali calcio
AGI - Un minimo di 10 milioni per tutte le Federazioni partecipanti, altri 50 alla Nazionale campione del mondo. Queste, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", le cifre stabilite per i Mondiali del 2026 dal Consiglio Fifa, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale Psg-Flamengo.

Un montepremi record se si considera che nel 2022 l'Argentina incasso' 42 milioni di euro per il trionfo in Qatar, mentre nel 2018, in Russia, la Francia ne portò a casa 38.

Secondo AS un incremento dovuto al maggior numero di squadre partecipanti (per la prima volta nella storia saranno 48), all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e all'elevata domanda di biglietti, oltre al crescente interesse commerciale che l'evento genera negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Il sito del quotidiano madrileno fa sapere che "nel corso della riunione del Consiglio, alla quale hanno partecipato tutti i principali leader mondiali, è stata anche stanziata una somma di denaro per la popolazione di Gaza".

