Dove vedere la Supercoppa in chiaro

AGI - Il calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, su Italia 1, alle ore 20.00, quattro tra i principali top club del calcio italiano:
- Napoli,
- Milan,
- Inter
- Bologna
si sfidano per aggiudicarsi la 38esima edizione della Supercoppa italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo 'Al-Awwal Park Stadium'.
Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. Il Napoli campione d'Italia sfiderà il Milan (finalista della scorsa Coppa Italia) e il Bologna, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà l'Inter, arrivato secondo nello scorso campionato.
Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20.00, in esclusiva su Mediaset. Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming su SportMediaset.it, anche le conferenze stampa dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match.