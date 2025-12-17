'Grazie per aver trasformato in realtà i miei sogni di bambino'. Alcaraz si separa da Ferrero

AGI - "È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, io e Juanki abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà. Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un ragazzo, e per tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori pista. E mi è piaciuto molto ogni passo con te".
Con queste parole, postate su Instagram, il tennista Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, annuncia la separazione dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero.
"Siamo riusciti a raggiungere la cima, e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, doveva essere da lassù - prosegue Alcaraz -. Dal luogo per cui lavoriamo sempre e dove aspiriamo sempre ad arrivare. Mi vengono in mente così tanti ricordi che stare da solo con uno non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E qualcosa che apprezzo molto: mi è piaciuto il processo. Rimango con quello, con la strada percorsa insieme.
Ora arrivano tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono sicuro che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Sempre sommando.
Ti auguro il meglio di cuore in tutto ciò che verrà. Rimango con la tranquillità di sapere che non abbiamo lasciato nulla da dare, che abbiamo messo tutto a disposizione l'uno dell'altro.
Grazie di tutto, Juanki!", il saluto del 22enne spagnolo di Murcia.