La 'lunguaccia' di Del Piero sulla maglia pre-partita della Juve

AGI - La celebre esultanza di Alex Del Piero diventa un'icona sulla maglia pre-partita della Juventus. L'adidas e la società bianconera. infatti, lanciano oggi la Collezione ADP, una collaborazione speciale che celebra una delle figure più iconiche del calcio italiano e della storia del club torinese.
Nel corso di una carriera durata 19 anni con i colori della Juventus, Del Piero è diventato il simbolo della squadra di casa Agnelli. Il capocannoniere di tutti i tempi del club con 290 gol in 705 presenze tra il 1993 e il 2012, ha sollevato tutti i principali trofei nazionali e internazionali per club, definendo un'era con eleganza, creatività e incrollabile lealtà ai colori bianconeri.
Eredità e ispirazione
Simbolo dell'identità della Juventus dentro e fuori dal campo, l'eredità di Del Piero continua a ispirare generazioni di giocatori e giocatrici, in particolare coloro che indossano la maglia numero 10.
La maglia pre-partita: design e dettagli
Al centro della Collezione ADP c'è una maglia pre-partita disegnata come tributo a Del Piero. La maglia presenta una serie di richiami iconici, tra cui il suo leggendario numero 10, le date di debutto e fine carriera in bianconero, e i riferimenti alle sue celebri esultanze.
Traendo ispirazione dall'arte rinascimentale, il design fonde elementi del patrimonio culturale italiano con l'estetica del calcio moderno, riflettendo la brillantezza tecnica e lo stile senza tempo di Del Piero.
Linea lifestyle con firma e logo ADP
A completamento della collezione, è disponibile una più ampia linea lifestyle, impreziosita dalla firma e dal logo personale di Del Piero, offrendo ai tifosi un legame e duraturo con uno dei più grandi calciatori italiani di sempre.