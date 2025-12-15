Savino del Bene Volley sul tetto del mondo: conquista il mondiale per club

AGI - La Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo. La formazione toscana nella finale tutta italiana del Campionato mondiale per club di pallavolo femminile svoltasi a San Paolo in Brasile, ha sconfitto le campionesse uscenti della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano per 3 a 0 (set: 30-28; 25-19; 21-25; 25-23). Per Scandicci si tratta del primo titolo mondiale, per il movimento italiano il quinto dopo i tre di Conegliano (2019, 2022 e 2024) e quello della Teodora Ravenna (1992).
Le ragazze della Savino Del Bene Scandicci, allenate da Marco Gaspari, si erano portate sul 2 a 0 subendo poi il tentativo di rimonta delle venete nel terzo set. Molto combattuta la partita svoltasi al 'Ginàsio do Pacaembu' di San Paolo conclusa 3 a 1 per le toscane capaci dell'impresa di aver sconfitto le campionesse in carica che puntavano al quarto titolo e, quindi, raggiungere la società turca del Vakfbank stanbul.
Nella prima finale tutta italiana in 18 edizioni, protagonista assoluta è stata Ekaterina Antropova capace di mettere a segno ben 26 punti. Antropova, nata in Islanda da genitori russi, dal 2023 naturalizzata italiana, opposto della Savino Del Bene, è stata la giocatrice simbolo del Mondiale per club dopo esserlo stato nell'ultimo biennio per la pallavolo italiana. Infatti, Ekaterina, una delle giocatrici della rosa dell'Italia di Julio Velasco: nel 2024 ha vinto prima la Volleyball Nations League a Bangkok e poi le Olimpiadi a Parigi, e quest'anno la Nations League a Lodz e il Mondiale in Tailandia. Seconda miglior top scorer per Scandicci, Avery Skinner con 18 punti seguita da Linda Nwakalor con 13. Di Caterina Chiara Bosetti il punto del trionfo. Conegliano, allenato da Daniele Santarelli, è stato avversario ostico con Isabelle Haak a segno 21 volte, Braga Guimaraes 'Gabi' 19 e Ting Zhu con 13.Dopo cinque edizioni senza medaglia ma con soli quattro quarti posti, il Brasile ritorna sul podio grazie all'Osasco Sao Cristo'vao Sau'de che nella finale per il terzo posto ha sconfitto le connazionali del Dentil Praia Clube per 3 a 0.