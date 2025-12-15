Mariah Carey ospite alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina

AGI - Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo rende noto la Fondazione Milano Cortina. Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey, spiega la Fondazione, "incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi".
"In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia - si legge in una nota - A San Siro, questo principio prenderà forma nell'incontro tra culture, creatività e partecipazione. Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un'esperienza condivisa".
Nella Cerimonia di apertura che si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro a Milano, l'Armonia diventerà esperienza viva: un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
"La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un'esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo" si legge infine.
