Social impazziti dopo Milan-Sassuolo 2-2, tifoserie arrabbiate

F renata del Milan che a San Siro non è andato oltre il 2-2 contro il Sassuolo nel lunch match della 15ª giornata di Serie A. Gli emiliani erano passati in vantaggio con Koné al 13°, poi le prime due reti in Serie A di Bartesaghi al 34° e al 47° per i rossoneri prima del definitivo pareggio di Laurienté al 77° con una grande azione.
Il Milan sbatte così nuovamente sul muro di una neo-promossa. Pronti via Saelemaekers tenta subito una conclusione, che però si perde alta sopra la traversa. Dopo un buon avvio di gara dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono i neroverdi grazie alla rete realizzata al 13' da Ismael Koné: il centrocampista riceve da Pinamonti e con un tocco sotto scavalca Maignan.
La reazione rossonera e il primo gol di bartesaghi
I padroni di casa reagiscono immediatamente rendendosi pericolosi con un inserimento di Rabiot, che calcia e trova l'opposizione della difesa avversaria. I ragazzi di Massimiliano Allegri vanno vicini al pareggio anche al 29' quando Rabiot ruba palla a Fadera e lascia partire una conclusione a botta sicura, che viene respinta da Muric. Al 34' i tempi sono maturi per l'1-1 dei meneghini, che vanno a segno con il primo gol in Serie A di Davide Bartesaghi: l'esterno viene servito sul secondo palo da Loftus-Cheek e realizza la deviazione vincente. Al termine dei 3' di recupero le due squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-1.
Il sorpasso lampo e le decisioni arbitrali
In apertura di ripresa il Milan colpisce subito e completa il sorpasso nuovamente grazie a Davide Bartesaghi che, su assist di Nkunku, beffa Muric con un potente sinistro sul primo palo. La formazione rossonera vuole cavalcare il momento positivo e al 57' cala il tris con Pulisic, ma la rete viene annullata per una leggera spinta di Loftus-Cheek su Cande'.
Pulisic's disallowed goal ♂️pic.twitter.com/GmljolQyfv— SempreMilan (@SempreMilanCom) December 14, 2025
Mentre Gabbia esce per infortunio, il Sassuolo prova ad approfittarne creandosi una doppia chance con Thorstvedt, ma in entrambi i casi Maignan si oppone. Al 67' i padroni di casa si vedono annullare il secondo gol di giornata: Rabiot devia alle spalle di Muric, ma il direttore di gara ravvisa il fuorigioco del francese.
Il pareggio di Laurienté e il palo nel finale
Gli ospiti non si arrendono, tant'è che al 77' acciuffano il 2-2 con Armand Laurienté che, imbeccato da Pinamonti, trafigge Maignan con un diagonale. Nel finale le due squadre sono spaccate e questo lascia spazio soprattutto all'iniziativa di uno scatenato Laurienté, che all'88' colpisce un clamoroso palo. Mentre i ragazzi di Fabio Grosso si lamentano di un presunto fallo in area di Pavlovic, i rossoneri si rendono pericolosi prima con Loftus-Cheek e poi con Nkunku. Al triplice fischio di Crezzini, però, il risultato finale è di 2-2.
Sui social spopolano due episodi
Su X spopolano le immagini dei due episodi contestati dai milanisti e dal Sassuolo. Primo il gol di Pulisic annullato per una leggera spinta di Loftus-Cheek su Candé. In quanto agli e,miliani fa duiscutere la spinta che a velocità normale pare evidente di Pavlovic su Cheddira che viene buttato fuori campo con un intervento al limite in area di rigore. Tutto materiale per la moviola, ma i tifosi, comunque sia, hanno le loro certezze e nulla gli farà cambiare idea.
Clamoroso il rigore netto non dato al Sassuolo. Ennesimo furto del Milan pic.twitter.com/HAAGjnozUC— Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) December 14, 2025
Classifica e appuntamenti futuri
Il Milan sale a 32 punti in classifica, mentre il Sassuolo si porta a quota 21. Il club meneghino tornerà in campo giovedì sera per affrontare il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, invece gli emiliani domenica 21 dicembre ospiteranno il Torino al Mapei Stadium.