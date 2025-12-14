Wrestling: ko con sorrisi, l'ultimo match di Cena fa infuriare il pubblico

AGI - Finale di carriera amaro per John Cena che nell'ultimo combattimento della sua carriera è stato battuto dal "Generale del Ring" Gunther tra i fischi e gli insulti dei 19mila spettatori della Capital One Arena di Washington. A far infuriare il pubblico è stata la 'sceneggiatura' della sfida con il 48enne attore e re del wrestling del Massachusetts non solo sconfitto ma addirittura con un'umiliante 'sottomissione'. John Cena, esausto, sorrideva e strizzava l'occhio alla telecamera prima di battere la mano a terra per concedere la sconfitta.
John Cena ha chiuso 23 anni di carriera per un ritiro che era stato annunciato nel luglio 2024 spiegando che il suo corpo soffriva e gli urlava di smettere. Ma era dal 2004 che non subiva l'onta di una sottomissione, all'epoca inflittagli da Kurt Angle, e i suoi fan non gli hanno perdonato un'uscita di scena così dimessa. In particolare è sembrato offensivo per la sua storia non tanto l'uscire battuto, ma il quasi compiacersi di chiudere venendo umiliato dal lottatore nato a Vienna, di 10 anni più giovane.
It's over.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1
La reazione del pubblico e la contestazione
Urla di "Che cacata" e "Avete fatto una gran ca.." si sono levate dal pubblico mentre un'altra ex stella, 'Triple H', ora numero due del colosso WWE che produce eventi di wrestling, abbracciava John Cena. Molti hanno intonato cori per la casa rivale AEW, in una contestazione che riguarda tutto il movimento del wrestling.