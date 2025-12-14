Verona espugna il Franchi: doppietta di Orban e Fiorentina sempre più ultima

AGI - Con una doppietta di Orban il Verona ha battuto la Fiorentina 2-1 al Franchi facendo sprofondare i viola, sempre più ultimi con appena sei punti. Inutile la rete del momentaneo pareggio, un autogol di Nunez, perché al 93mo è arrivato il raddoppio dell'attaccante nigeriano. I padroni di casa sono usciti tra bordate di fischi.
Che non sarà un pomeriggio semplice per i toscani lo si capisce fin dai primi minuti di gioco. La manovra dei viola è lenta, impicciata, piena di errori, con il centrocampo che non solo non costruisce gioco ma fa anche scarso filtro. Se a questo si aggiunge la scarsa lucidità in zona gol di Kean - che al 17' prima e al 28' poi non concretizza davanti a Montipò due ottimi lanci di Pongracic e Fagioli - si capisce il perché i gigliati non riescano a sbloccare il risultato. A farlo è invece il Verona, nella parte finale della prima frazione con Orban, subentrato all'infortunato Giovane, con il nigeriano che trova tutta la difesa viola sguarnita e brucia De Gea sul suo palo.
Gli ospiti si erano fatti già vedere al 4' colpendo una traversa con Bernede, pensando poi soprattutto a coprirsi ed eventualmente provare a ripartire. L'inizio di ripresa dei gigliati è più incoraggiante, con gli uomini di Vanoli che costringono il Verona nella propria trequarti, ma sono i veneti a fallire il clamoroso raddoppio con Orban intorno all'ora di gioco. La risposta arriva con Kean che, con un pallonetto al 65', scavalca Montipò ma senza inquadrare la porta.
Il pareggio viola arriva grazie a un'incredibile autorete di Unai Nunez dopo una respinta del proprio portiere ancora su Kean. Serve invece un miracolo di De Gea per dire di no a Gagliardini, poi sul contropiede Gudmundsson sbaglia il tempo per servire Kean, solo davanti Montipò. Il finale è nervoso, Zanetti viene espulso, e quando tutto lascia pensare a un pareggio che non accontenterebbe nessuno, Orban si libera di Fortini e consegna tre punti preziosissimi al Verona.