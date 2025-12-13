La Lazio vince in 9 a Parma 1-0

AGI - Impresa della Lazio che al Tardini ha battuto il Parma 1-0 con un gol di Noslin all'82mo dopo che i biancocelesti erano rimasti in nove uomini, per le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nel secondo. La squadra di Sarri sale così a 22 punti mentre il Parma resta a 14 punti, sull'orlo della zona retrocessione.
Si tratta di una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta, che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78').
È stata una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Nel primo tempo regna l'equilibrio, testimoniato anche dai numeri. Sono due i tiri nello specchio a testa per le due squadre nei quarantacinque minuti iniziali. Provedel risponde presente al 14' sulla conclusione di Bernabé e nel finale di tempo su Oristanio. Gli interventi più difficili pero' li compie Corvi, alla quarta presenza da titolare dopo l'infortunio di Suzuki. Il 24enne prima respinge un tiro ravvicinato di Cancellieri al 4', poi neutralizza a mano aperta una conclusione a botta sicura.
Nella ripresa il Parma prova a spingere sull'acceleratore, ma nei primi quindici minuti i padroni di casa si limitano a produrre una conclusione centrale di Pellegrino. Al 68' Sarri spende i primi cambi: fuori Patric (alla prima presenza da titolare in stagione), Cancellieri e Castellanos; dentro Provstgaard, Dele-Bashiru e Noslin. Il Parma risponde con l'ingresso di Ondrejka al posto di uno spento Oristanio.
Al 78' la Lazio resta addirittura in nove: Basic colpisce a gioco fermo il solito Estevez e riceve quella che è la quinta espulsione della stagione biancoceleste (nessuno ne ha di più in Italia). Eppure, la squadra di Sarri sembra avere le idee più chiare degli avversari. E all'82' Noslin, dopo un errore di Valenti, firma il clamoroso 1-0 biancoceleste: dribbling su Corvi e appoggio in rete. Poi è Provedel a completare l'opera con un grande intervento su Estevez. La Lazio si regala la vittoria più bella della stagione. Per il Parma - fermo a 14 punti in classifica - quello del gol è un problema sempre più urgente.