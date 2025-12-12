Nadal: 'Mi sono operato, rinuncio agli Australian Open'

AGI - Lo scorso giovedì Rafael Nadal si è sottoposto a un'operazione alla mano destra per una grave forma di artrosi all’articolazione trapezio-metacarpale. L’intervento di artroplastica, eseguito al Centro Medico Teknon di Barcellona, è stato effettuato per ridurre il dolore che lo affliggeva negli ultimi anni.
L'annuncio è stato dato dallo stesso ex campione sui social con un post che ha scatenato l'affettuosa reazione dei tifosi.
L'annuncio ironico su X
"Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi trascinavo da tempo, ma spero di rimettermi presto! Sembra che non potrò giocare l'Australian Open 2026". Con ironia l'ex campione spagnolo ha postato e commentato una foto che lo ritrae con la mano fasciata.
Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025
He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!
Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026
I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl
Nadal ha vinto lo slam australiano per due volte, nel 2009 e nel 2022. Con 22 successi su 30 finali disputate, dopo Novak Đoković (24), è il secondo uomo più vincente nelle prove del Grande Slam; in carriera ha conquistato: 14 Roland Garros (record assoluto), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open, nonché uno dei quattro tennisti, capace di aggiudicarsi almeno due volte tutti i Major. Nonostante una carriera fortemente segnata dagli infortuni (18 slam saltati, corrispondenti a 4 anni e mezzo di gioco) ha trionfato in 22 Slam con sole 68 partecipazioni.
Vanta anche il primato per il regno di Campione Slam più lungo di sempre: 10 stagioni consecutive, dal 2005 al 2014; nonché il record di longevità assoluta Slam: il primo vinto nel 2005, l'ultimo vinto nel 2022, per un arco temporale pari a 17 anni. Negli scontri diretti Major, il suo bilancio è positivo contro qualsiasi avversario affrontato più volte, affermandosi come il miglior interprete del tennis al meglio dei cinque set. Nadal è inoltre l'unico tennista a essersi aggiudicato tutti i suoi 22 Slam incontrando e battendo almeno un Campione Major, in ogni edizione vinta.