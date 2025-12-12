Dalla caduta al trionfo:Brignone 'Portabandiera a Milano-Cortina'

AGI - "È il sogno che si realizza. Dal giorno dell'infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi. Ringrazio il presidente Buonfiglio per avermi concesso l'onore di essere la Portabandiera alle Olimpiadi in Italia". Sono le parole di Federica Brignone dopo la conferma da parte del Coni di essere stata nominata uno degli alfieri dell'Italia Team ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
Brignone sarà portabandiera il prossimo 6 febbraio alla cerimonia di apertura in concomitanza con quella di Milano, a Cortina d'Ampezzo assieme al giocatore di curling Amos Mosaner, campione olimpico a Pechino 2022 nella prova mista assieme a Stefania Constantini.