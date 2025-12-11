Europa League: la Roma travolge 3-0 il Celtic e blinda i playoff

AGI - È una Roma brillante e convincente quella che domina in casa del Celtic e trova la terza vittoria consecutiva in Europa League: 0-3 il risultato a favore degli uomini di Gian Piero Gasperini, che si mettono alle spalle le due sconfitte di fila in campionato, salgono a 12 punti e provano a blindare i playoff, mantenendo viva la possibilità di chiudere tra le prime otto.
Tanti i cambi di Gasperini rispetto alla sconfitta di Cagliari: Dybala parte dalla panchina, alle spalle di Ferguson ci sono Soulé, unica conferma là davanti, e la novità El Shaarawy, alla prima stagionale da titolare nella competizione. A centrocampo, poi, spazio a Pisilli e El Aynaoui in mezzo, con Cristante e Koné in panchina, mentre sulla fascia sinistra c'è Rensch. I giallorossi mettono da subito in campo tanta aggressività e una pressione molto alta, da dove scaturisce il primo angolo della partita. Batte Soulé e Scales, nel tentativo di anticipare Mancini, la insacca all'incrocio alle spalle di Schmeichel: è 0-1 al 6'. Al Celtic Park è monologo giallorosso, con le fasce che lavorano molto bene e El Shaarawy che si procura qualche occasione. Si vede anche Ferguson, che colpisce un palo al 27'. Il centravanti irlandese chiude i conti nel finale di primo tempo con una doppietta, al 36' finalizzando da pochi metri l'azione tra Soulé e Celik e al 46' con il diagonale vincente dopo un ottimo stop.
Il rigore fallito e la reazione del Celtic
Prima di rientrare negli spogliatoi c'è ancora tempo per un calcio di rigore a favore del Celtic, assegnato in maniera a dir poco generosa dal croato Kovacs per un contatto tra Hermoso e Engels. Quest'ultimo si presenta dal dischetto ma colpisce il palo. Nel secondo tempo, l'ingresso di Iheanacho dà nuova linfa alla squadra di casa: l'attaccante manca una grande occasione al 53' e poi trova la rete al 64', ma il gol viene annullato per fuorigioco al momento del cross di Engels.
Gestione e fiducia in vista dei prossimi impegni
Dieci minuti più tardi viene annullato un gran gol anche a Bailey, partito in fuorigioco a inizio azione. La Roma abbassa il ritmo ma va di nuovo vicina al gol con Schmeichel che para bene con i piedi su Bailey, innescato da Dybala, che poi tenta il tap-in ma viene chiuso da Scales. L'ultimo pericolo per la Roma arriva al 92' con Svilar che blocca a terra il tentativo di Balikwisha, ma il risultato non cambia più: i giallorossi tornano da Glasgow, dove avevano già vinto un mese fa contro i Rangers, con una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.