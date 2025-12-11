Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno Time

AGI - La palma di 'Persona dell'anno' per Time va agli architetti dell'intelligenza artificiale.
La prestigiosa rivista americana ha annunciato la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto 'Pranzo in cima a un grattacielo' ha messo scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center.
Da sinistra verso destra si riconoscono Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Amd, Elon Musk di Tesla, Jen-Hsun Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAi, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei di Antropic e Fei-Fei Li, la creatrice di ImageNet.
2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.— TIME (@TIME) December 11, 2025
