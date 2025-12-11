Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno Time
Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno di Time
Home>Sport

Gli architetti dell'Intelligenza Artificiale persona dell'anno di Time

Otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto 'Pranzo in cima a un grattacielo' scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center
1000x1000
time intelligenza artificiale
di lettura

AGI - La palma di 'Persona dell'anno' per Time va agli architetti dell'intelligenza artificiale.

ADV

La prestigiosa rivista americana ha annunciato la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto 'Pranzo in cima a un grattacielo' ha messo scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center.

ADV

Da sinistra verso destra si riconoscono Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Amd, Elon Musk di Tesla, Jen-Hsun Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAi, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei di Antropic e Fei-Fei Li, la creatrice di ImageNet.

ADV