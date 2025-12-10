Rivoluzione Toro, Cairo caccia il ds Vagnati. Il ritorno di Petrachi

AGI - Un cambio improvviso, un licenziamento eccellente e un grande ritorno. Urbano Cairo ha deciso di dare una sterzata e il Torino, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha ufficializzato l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club.
Il Torino ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.
Nel licenziamento del dirigente hanno pesato ovviamente i risultati deludenti della squadra in queste ultime settimane e lo scarso rendimento di alcuni giocatori acquistati in estate. Una situazione che ha acuito la contestazione della tifoseria nei confronti della proprietà e l'amarezza dello stesso patron, che, pur senza mai sbilanciarsi nelle dichiarazioni di pre-campionato, era certo di avere allestito una squadra in grado di poter ambire quest'anno all'Europa.
Il ritorno di Gianluca Petrachi
La novità, in realtà, è un ritorno al passato: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio".