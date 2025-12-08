Milan, rimonta e vetta

AGI - Il Milan ha rimontato due reti al Torino e si è imposto 3-2 sui granata, una vittoria che consente alla squadra di Allegri di agganciare il Napoli al primo posto.
Allo stadio Grande Torino i padroni di casa si erano portati avanti subito con le reti di Vlasic su rigore all'ottavo minuto e di Zapata al 17mo. Al 24mo il Milan accorcia con un gran tiro da fuori di Rabiot e nella ripresa la ribalta Pulisic, in gol al 67mo, un minuto dopo essere entrato in campo, e al 77mo.
TORINO (3-4-1-2): Israel 7; Tameze 6.5 (31' st Masina sv), Maripan 6, Coco 5.5; Pedersen 5.5 (39' st Nkounkou sv), Anjorin 6 (14' st Casadei 6), Asllani 5.5, Lazaro 5.5 (39' st Ngonge sv); Vlasic 7; Adams 5.5 (39' st Aboukhlal sv), Zapata 7.5. In panchina: Paleari, Popa, Biraghi, Dembe'le', Gineitis, Ilkhan, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni 5.5
MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5, Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 7 (43' st Estupinan sv), Loftus-Cheek 7, Modric 6.5, Rabiot 7.5, Bartesaghi 5.5 (21' st Pulisic 8); Nkunku 5.5, Leao 5.5 (31' pt Ricci 7). In panchina: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Jashari. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato) 7 Arbitro: Chiffi di Padova 6
RETI: 10' pt Vlasic (rig), 17' pt Zapata, 24' pt Rabiot, 22' st Pulisic, 32' st Pulisic. NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Maignan, Lazaro, Anjorin. Angoli 2-4. Recupero 4' pt, 5' st.