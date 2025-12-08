AGI - Al via il Mondiale per Club di pallavolo femminile. Domani la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci cominceranno il loro percorso a San Paolo, in Brasile, per cercare di conquistare il titolo di campionesse del mondo.
Sarà la quinta partecipazione di Conegliano nella rassegna intercontinentale. Le pantere sono campionesse in carica, in virtù del successo ottenuto in Cina, a Hangzhou, nel 2024. In bacheca la Prosecco DOC Imoco conta tre titoli, oltre a una finale persa, tutto nelle precedenti quattro edizioni. Esordio assoluto invece per Scandicci, che si è qualificata alla rassegna per via dello splendido secondo posto centrato nell'ultima CEV Champions League. Le avversarie delle toscane, inserite nella Pool A, saranno le brasiliane dell'Osasco, le peruviane del Club Lima e le kazake del Zhetysu. Per le trevigiane, nella Pool B, ci saranno invece le sfide con le altre brasiliane del Dentil Praia, con le egiziane dello Zamalek e con le statunitensi dell'Orlando Valkyries.
Tutte le partite del torneo iridato saranno visibili su DAZN e su VBTV. Questo il calendario delle gare della fase a giorni delle formazioni italiane e di semifinali e finali: martedì 9 dicembre Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Orlando Valkyries (alle 17.30), Zhetysu VC - Savino Del Bene Scandicci (alle 21). mercoledì 10 dicembre Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Zamalek Sporting Club (alle 21); giovedì 11 dicembre Osasco Sao Cristovao Saude - Savino Del Bene Scandicci (alle 00.30), Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Dentil Praia Clube (alle 17.30), Savino Del Bene Scandicci - Club Alianza Lima (alle 21); sabato 13 dicembre semifinali (alle 17 e alle 20.30); domenica 14 dicembre finale terzo posto (alle 17); finale primo posto (alle 20.30).