Milano Cortina, la Fiamma lascia Roma per Viterbo

AGI - Seconda giornata di staffette in Italia per la fiamma Olimpica di Milano-Cortina che questa mattina ha lasciato Roma e stasera arriverà a Viterbo. I tedofori hanno portato la torcia dei Giochi invernali 2026 lungo l'Appia Antica, uno dei 60 siti Patrimonio Unesco dell'Italia, poi tappe a Ostia Antica, Civitavecchia e Tarquinia.
A portare la fiaccola ci sono tra gli altri l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, l'ex mezzofondista Giancarlo Peris, che nel 1960 fu ultimo tedoforo alle Olimpiadi di Roma, e la ginnasta Martina Centofanti. Il viaggio si concluderà il 6 febbraio a Milano dopo l'attraversamento di tutte le 20 regioni italiane.
Le prossime tappe della Fiamma olimpica
Domani la staffetta olimpica toccherà anche Montefiascone e Rieti, patria dell'atletica e del Giro d'Italia, prima di lasciare la regione per raggiungere Terni. Il ritorno nel Lazio dopo Natale, il 26 dicembre 2025, attraversando Minturno, Formia, Gaeta, Sabaudia San Felice Circeo e Latina. La Fiamma toccherà ancora Sermoneta, Frosinone, Montecassino e Cassino il 27 dicembre e infine Amatrice il 3 gennaio 2026. Il viaggio della torcia di Olimpia si concluderà il 6 febbraio a Milano dopo l'attraversamento di tutte le 20 regioni italiane.