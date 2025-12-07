Cremonese-Lecce 2-0, i grigiorossi volano in classifica

AGI - Secondo successo consecutivo per la Cremonese che batte 2-0 il Lecce e raggiunge il Sassuolo a quota 20, all'ottavo posto in classifica. Entrambi i gol nella ripresa, di Bonazzoli al 52' su rigore e di Sanabria al 78'.
Pronti-via la squadra ospite si ritaglia subito la prima occasione con Stulic che, su assist di Berisha, si divora il gol del vantaggio. I salentini si rendono protagonisti di un buon avvio, mentre la compagine grigiorossa fa un po' fatica ad uscire dalla propria metà campo.
Il primo tempo: equilibrio e falli
Il primo tempo risulta piuttosto spezzettato a causa dei numerosi falli commessi da entrambe le parti, così il risultato resta bloccato sullo 0-0. Al 32' Berisha prova la conclusione dalla distanza, ma il suo tentativo è velleitario. Il primo tiro della Cremonese, invece, arriva soltanto al 35' con un pallonetto di Payero che si spegne sul fondo. Al termine dei 4' di recupero concessi da Mucera, si va a riposo sul parziale di 0-0.
La ripresa: rigore e gol annullati
In apertura di ripresa i padroni di casa tornano in campo con un piglio diverso e al 52' conquistano un calcio di rigore per un fallo di Ramadani su Vandeputte, assegnato dopo una revisione Var: sul dischetto si presenta Federico Bonazzoli, che con freddezza batte Falcone. Qualche minuto dopo il direttore di gara annulla un gol ai grigiorossi per un fallo di Baschirotto sul portiere avversario. Una situazione analoga si ripresenta anche al 62', con un'altra rete cancellata per un'irregolarità dell'ex di turno su Falcone.
Il raddoppio della Cremonese
Al 66' Payero calcia da buona posizione, ma sciupa. Di Francesco corre ai ripari e stravolge il suo Lecce con delle sostituzioni che però non portano i frutti sperati poiché a fare la partita è sempre la squadra lombarda. Che, infatti, al 78' ipoteca la vittoria firmando il raddoppio con un colpo di testa di Sanabria, abile nel capitalizzare un cross al bacio di Zerbin.
Classifica aggiornata
Poi poco o nulla, il Lecce non riesce a reagire. La Cremonese continua a volare in classifica portandosi a 20 punti, mentre il Lecce resta fermo a quota 13.