F1: Gp Abu Dhabi Verstappen in pole, Norris secondo

AGI - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1'22"207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0"201).
Terza casella per l'altra McLaren di Oscar Piastri (+0"230), che dovrà spingere sin da subito sull'acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La Ferrari di Charles Leclerc partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). Completano la top 10 dell'ultima qualifica dell'anno Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica alle 14 via alla gara per l'assegnazione del titolo.
Ferrarista Hamilton fuori nella Q1: "Ho tanta rabbia"
Ennesima figuraccia di Lewis Hamilton, sempre più in difficoltà e pilota irriconoscibile: anche ad Abu Dhabi è uscito di scena ancora una volta nel Q1.
"Non saprei esprimere quello che ho in testa in questo momento. Sicuramente ho tanta rabbia dentro e non c'è molto altro che io possa aggiungere", ha detto il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi