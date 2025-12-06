Mondiali 2026: il 12 giugno l'Italia al debutto contro il Canada (playoff permettendo)

AGI - Sono stati svelati oggi i calendari del Mondiale 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio. L'Italia, nel caso in cui si dovesse qualificare tramite i playoff (semifinale contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo, eventuale finale il 31 marzo), verrà inserita nel girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera.
Gli azzurri giocherebbero la loro prima gara a Toronto, contro il Canada, alle ore 15:00 locali (le 21:00 in Italia). La seconda si svolgerà a Los Angeles contro la Svizzera (ore 21:00 in Italia), e la terza gara del girone contro il Qatar si terrà a Seattle (sempre alle 21:00 in Italia).
Il calendario completo del girone B
Di seguito il calendario ufficiale del Girone B con date e orari. La squadra indicata con "X" rappresenta la nazionale che uscirà vincitrice dai playoff (tra Bosnia, Italia, Irlanda del Nord e Galles).
Prima giornata
Canada - X: 12 giugno, a Toronto, ore 21:00 (italiane).
Qatar - Svizzera: 13 giugno, a San Francisco, ore 21:00 (italiane).
Seconda giornata
Svizzera - X: 18 giugno, a Los Angeles, ore 21:00 (italiane).
Canada - Qatar: 19 giugno, a Vancouver, ore 00:00 (italiane).
Terza giornata
Svizzera - Canada: 24 giugno, a Vancouver, ore 21:00 (italiane).
X - Qatar: 24 giugno, a Seattle, ore 21:00 (italiane).