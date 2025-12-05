Sci, Kriechmayr più forte della bufera. Vince il SuperG

AGI - Vincent Kriechmayr più forte della bufera di neve e degli avversari nel supergigante di Coppa del mondo di Beaver Creek. Lo sciatore austriaco sulla pista 'Birds of Prey' della località statunitense ha vinto la sua diciannovesima gara, la decima in superG ma soprattutto è tornato al successo dopo quasi due anni. Infatti, l'ultima vittoria del 34enne di Linz risaliva al 18 febbraio del 2024 a Kvitfjell in Norvegia. Kriechmayr, in una gara difficile per le condizioni meteo e visibilità, interrotta tre volte, ha vinto in 1'0677. Secondo il norvegese Fredrik Moeller che dopo aver lasciato quasi sette decimi nella prima parte, caratterizzata da curve molto strette sul muro, ha poi tagliato il traguardo con 56 centesimi di ritardo. Terzo un altro austriaco, Raphael Haaser a 103.
Peccato per Dominik Paris, quarto a dodici centesimi dal podio. L'azzurro è stato penalizzato nel tratto iniziale dove ha perso ben 88 centesimi da Kriechmayr. "Nella prima parte è stata una 'guerra', però arrivare in fondo con un quarto posto è ottimo, di solito faccio più fatica nelle parti tecniche - ha commentato Paris -. Avrei potuto limare quei pochi centesimi che mi separano dal podio. Il bilancio delle prime gare è positivo, ho dimostrato di essere veloce e adesso bisogna proseguire". Il super campione Marco Odermatt, vincitore il giorno prima in discesa, si è dovuto accontentare del quinto posto a 123 dal vincitore. La gara è stata interrotta e poi conclusa alla discesa del concorrente con il pettorale numero 31.
Prossimi appuntamenti nel circo bianco
Il Circo bianco maschile proseguirà domenica con lo slalom gigante sempre a Beaver Creek. Domani a Mont Tremblant in Canada inizia la due giorni della Coppa del mondo femminile. Previsti per domani e domenica due slalom giganti con cinque azzurre al via, Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.