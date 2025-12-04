La fiamma olimpica consegnata a Mattarella. Per una notte resterà al Quirinale

AGI - Il fuoco sacro di Olimpia riposa custodito, per questa notte, al Quirinale, dove persino i roghi del Grande Incendio neroniano non osarono attecchire. La torcia accesa in Grecia è stata consegnata stasera a Sergio Mattarella; il Presidente la farà ripartire alla volta di Milano, che ospita con Cortina questa edizione dei Giochi Invernali, non prima del 7 dicembre.
La consegna ha avuto luogo il giorno di Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con le fiamme (pompieri, artiglieri, genieri, artificieri e altro): se al Colle sedessero ancora i Papi, la circostanza assumerebbe ben altro sapore. Laicamente, si tratta solo di una coincidenza dettata dal calendario vicino al solstizio d'inverno.
La torcia è essenziale nel nome e nelle linee, così come ecosostenibile nella concezione: materiali riciclati, biocarburante.
Il viaggio da Atene a Roma
È giunta a Roma dopo aver attraversato il mare non su una trireme armata di specchi ustori, ma su un Airbus 320: lo spirito olimpico sarà pur pronto, ma i tempi non sono più quelli. Per la precisione si trattava di un Airbus 320Neo di ITA Airways.
Lo hanno intitolato nientemeno che a Ciro Ferrara, indimenticabile stella del Napoli e della Juventus, laddove ci si poteva aspettare un omaggio magari a Zeno Colò, che portò la torcia a Cortina nel '56, o a Celina Seghi; ma tant'è. L'atterraggio a Fiumicino è avvenuto in lieve ritardo sul programma.
La consegna ufficiale al presidente Mattarella
A bordo [dell'aereo] il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il sindaco di Milano Sala. Sergio Mattarella ha atteso all'ingresso della Vetrata nel Cortile d'Onore del Quirinale, come si fa con i Capi di Stato in visita ufficiale, l'arrivo scortato non a caso dai corazzieri in motocicletta d'ordinanza.
Mattarella ha posizionato la Fiamma all'interno del Palazzo del Quirinale, dove rimarrà accesa per tutta la notte. Venerdì 5 dicembre, alle ore 11 sulla Piazza del Quirinale, si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma.