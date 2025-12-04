Maratona da record a Roma, tutto esaurito per l'evento in programma a marzo 

AGI - A poco meno di quattro mesi dall'evento è stato raggiunto il tutto esaurito a Roma sulla distanza di maratona da 42,195km in programma il prossimo 22 marzo: saranno ben 36mila i partecipanti alla Acea Run Rome The Marathon, le iscrizioni sono chiuse. Si tratta di un numero enorme, in forte crescita rispetto ai 28mila (22mila poi arrivati al traguardo) della storica 30esima edizione che si è disputata solo otto mesi fa.
Ora per partecipare alla grande festa nel primo giorno di primavera nella Capitale rimane l'iscrizione alla staffetta solidale Acea Run4Rome o alla stracittadina Fun Run da 5km nel giorno di vigilia sabato 21 marzo.
Dei 36mila iscritti, ben il 70% è composto da runner stranieri, e Roma è ormai entrata nel novero delle grandi maratone internazionali come New York, Berlino, Londra, Valencia, Parigi.
Per Acea Run Rome The Marathon è l'ennesimo record di iscritti per una maratona italiana, il più grande evento sportivo agonistico nel nostro Paese e che proietta la maratona di Roma tra le primissime maratone del mondo. Già con 22mila atleti era la decima al mondo, ora Roma è pronta a scalare ulteriormente la classifica delle grandissime e blasonate maratone internazionali. Nel giro di 6 anni si è cresciuti dai 7mila iscritti dell'edizione del 2019 ai 36mila di oggi. Il team organizzativo è composto da Roma Capitale con Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio e Italia Marathon Club.
Gualtieri, "Roma capitale mondiale della corsa"
Per il sindaco Roberto Gualtieri "il sold out registrato per la prossima Maratona di Roma è il risultato della serietà e della qualità del lavoro svolto in questi anni, il frutto di programmazione e capacità organizzativa che ha saputo valorizzare al meglio le straordinarie potenzialità della nostra città. La Maratona porterà sulle nostre strade 36mila partecipanti, confermando Roma tra le capitali mondiali della corsa, offrendo ai podisti la possibilità di correre attraverso il patrimonio storico culturale più bello al mondo".
La sinergia con la maratona di New York
E l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato, sottolinea che il sold out delle iscrizioni per la maratona, a quattro mesi dall'evento, è "un risultato enorme che ci rende orgogliosi e conferma quanto con Infront Italy e Corriere dello Sport - Stadio abbiamo lavorato bene negli anni: al nostro arrivo gli iscritti erano 7500, con 2500 stranieri, ora siamo a 36mila con il 70% di atleti provenienti dall'estero. Chiunque potrà ancora partecipare, registrandosi alle corse non competitive come la staffetta o la Fun Run in programma o vivendo la magia della maratona al villaggio o lungo il percorso. Siamo felici che questo sia diventato un grande evento sportivo e sociale, che vedrà oltre 60mila iscritti tra tutti gli appuntamenti e genererà nei giorni gara un impatto economico di 120 milioni di euro. Non dobbiamo accontentarci. Vogliamo rendere questa manifestazione ancora più importante e internazionale, per questo abbiamo avviato una sinergia con la Maratona di New York che darà lustro e enormi benefici alla nostra città".
Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy, aggiunge che "come organizzazione siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto con così largo anticipo il sold out della Acea Run Rome The Marathon, una manifestazione ormai entrata a pieno titolo tra le top 10 maratone al mondo. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che mancano poco meno di 4 mesi al 22 marzo. Quest'anno, oltre la metà dei runner arriverà dall’estero, confermando il fascino internazionale di Roma e la forza globale del nostro evento. È una crescita che ci rende orgogliosi e che ci spinge a continuare a migliorare ogni dettaglio dell’esperienza degli atleti, degli accompagnatori e della città, nell’ottica di un’innovazione continua e di un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità dell’evento e al suo impatto economico e sociale sulla città".
E Daniele Quinzi, direttore Marketing di Corriere dello Sport - Stadio, commenta che 36mila maratoneti è "il frutto di un lavoro di anni di decine di persone che ogni giorno hanno lavorato e di notte sognato e voluto una grande maratona a Roma. Dietro questo risultato ci sono le persone e le loro capacità. Fin da subito siamo stati coraggiosi, abbiamo pensato di cambiare marcia e quasi sfacciatamente di pensare e agire come fossimo una delle tanto blasonate maratone mondiali, ci siamo subito posti grandi obiettivi, senza alcun timore. È un risultato, grandissimo, raggiunto tutti insieme, noi organizzatori e Roma Capitale, ma ci piace pensare che questo sia anche solo un punto di partenza perché nei prossimi anni qualcosa di ancora più grande arriverà".
A sua volta Nicola Ferrante, presidente di Italia Marathon Club e direttore tecnico della gara, dice "siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, da decenni gestiamo al meglio tutti gli aspetti tecnici della gara, abbiamo Roma nel cuore e vederla ora al vertice delle classifiche mondiali delle maratone in termini partecipativi è il coronamento di un sogno e il risultato di tanto lavoro. Vedere 36mila atleti al via a marzo 2026 sarà emozionante, la partenza davanti al Colosseo qualcosa di unico al mondo".
Infine Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy e Project Manager dell'evento: "Come 'allenatore’ della squadra di Acea Run Rome The Marathon non posso che essere onorato di questo risultato. È il frutto di un meticoloso lavoro di un team di grandi professionisti che amano la città di Roma, hanno grande passione e abnegazione per il loro lavoro e per la corsa. Tutti hanno lavorato uniti, cooperando tra i vari reparti, un team senz’altro capace e con tanta energia che ha fatto in questi anni cose straordinarie. Siamo partiti nel 2019 da un foglio bianco, abbiamo pensato che la maratona a Roma dovesse stare là in cima alle classifiche delle maratone più belle, grandi e importanti del mondo, vicino alle Major Marathon, pensiamo di esserci riusciti. In 36mila ora hanno creduto in questa città, ora tocca a noi dare ancor più del massimo e realizzare un’edizione 2026 straordinaria che servirà a fare cose ancora più grandi per il 2027".