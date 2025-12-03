Milano Cortina, la Fiamma a Roma. Inizia il viaggio di Paltrinieri

AGI - Ancora poche ore e la Fiamma accesa ad Olimpia, uno dei simboli per eccellenza delle Olimpiadi, sarà in Italia. Dopo il percorso ellenico la Fiamma che darà il via ufficiale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina arriverà nella Capitale per una tre giorni tutta romana.
Lo sbarco nel territorio italiano è previsto nel pomeriggio all'aeroporto di Roma Fiumicino per poi arrivare alle 18 al Palazzo del Quirinale accompagnata dal presidente del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, dal presidente e dal segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati.
La cerimonia in piazza del Quirinale
Venerdì alle ore 10:30 al Piazzale del Quirinale sarà la volta della cerimonia ufficiale di accensione del braciere alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. A chiudere la giornata sarà poi il maxi-concerto gratuito organizzato da Coca Cola allo Stadio dei Marmi dove si alterneranno tra gli altri Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave. Il giorno successivo, sabato, ci sarà il via ufficiale al Viaggio della Fiamma Olimpica.
Un viaggio lungo 63 giorni e 12mila chilometri che si concluderà il 6 febbraio allo Stadio di San Siro quando sarà acceso il braciere che darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici. Primo tedoforo sarà Gregorio Paltrinieri, seguito poi (per la tappa romana), tra gli altri, dal cestista Achille Polonara, da Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi, da Matteo Berrettini, Max Biaggi, Giuseppe Tornatore, Achille Lauro, Noemi, Claudia Gerini e Lavinia Biagiotti.