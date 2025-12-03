Coppa Italia, è corsa ai quarti

AGI - Turno di Coppa Italia con obiettivo quarti di finale. Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce a superare gli ottavi: al Maradona, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono necessari i calci di rigore (ben 10 a testa) per decretare il passaggio del turno degli azzurri. Turnover massiccio per Antonio Conte, che lancia dal primo minuto un tridente inedito composto da Politano, Lucca e Ambrosino, mentre a centrocampo spicca il debutto stagionale di Vergara.
Il Napoli trova l'episodio giusto su calcio di punizione: traiettoria profonda scelta da Vergara, Lucca svetta e incorna di testa portando avanti i suoi al 28'. Il pareggio ospite arriva al 67': Borrelli si accentra e prova l'apertura sulla destra per Luvumbo, ma il tocco di McTominay si trasforma in un assist perfetto per Esposito, che tutto solo davanti a Milinkovic-Savic, non sbaglia. Nella lotteria degli 11 metri si va ad oltranza dopo l'errore di Felici e il rigore di Neres parato da Caprile: alla fine è decisiva la parata di Milinkovic-Savic (anche lui in gol) su Luvumbo, mentre è Buongiorno a segnare il rigore che chiude la contesa. Ai quarti di finale, il Napoli affronterà la vincente tra Como e Fiorentina.
Avanti anche l'Atalanta, De Rissi ko
Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta che vince 4-0 contro il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Gara a senso unico quella della New Balance Arena. Prima la traversa di Pasalic, poi la rete del vantaggio di Djimsiti al 19', che di testa ha superato Siegrist. A dieci minuti dal termine della prima frazione Fini è stato espulso per un fallo su Bellanova, lanciato verso la porta da De Ketelaere.
Nel secondo tempo al 9' è stato De Roon a chiudere i conti con un tiro dalla distanza. Al 37' è arrivata la terza rete di Mario Pasalic, che ha chiuso sul secondo palo il suggerimento di Scamacca. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Ahanor ha segnato il classico gol dell'ex.Terza vittoria consecutiva sotto la gestione Palladino senza subire gol, sabato i bergamaschi in campionato affronteranno fuori casa l'Hellas Verona, i liguri torneranno in campo lunedì sera contro l'Udinese.