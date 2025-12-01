Bertolucci ricorda Pietrangeli: "E' stato il mio primo grande amore"

AGI - "È un gran brutto lunedì. Nicola Pietrangeli è stato il nostro capitano nella prima vittoria in Coppa Davis, in Cile nel 1976, ma soprattutto è stato il primo grande giocatore italiano, recordman assoluto per quanto riguarda i match disputati in Coppa Davis, un record che nessuno potrà mai togliergli". Così, in un video pubblicato da Sport Mediaset, Paolo Bertolucci, che nel '76 vinse la Coppa Davis da giocatore, con Pietrangeli capitano.
"È stato il nostro primo eroe tennistico, da ragazzini lo guardavamo giocare a bocca aperta, nel bianco e nero dei primi incontri di Davis. Nicola aveva anche una grande personalità, era un grande personaggio, che ha scritto pagine indelebili. È il tennis italiano. Purtroppo, dopo Lea Pericoli, abbiamo perso anche lui", ha aggiunto Bertolucci.
Il ricordo personale di Paolo Bertolucci
"Sapevamo che purtroppo stava molto male. Nicola è stato il mio primo grande amore tennistico - ha detto poi, Paolo Bertolucci, intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento - quando ero ragazzino lo guardavo con la bocca spalancata. Era un uomo di classe e di personalità ed era una persona schietta e sincera. Abbiamo trascorso dei momenti meravigliosi insieme e abbiamo avuto anche qualche scontro, ma rimane il massimo rispetto per il grandissimo campione che è stato. È sempre stato un grande personaggio, andare a cena con lui era sempre un piacere".
Eleganza, eredità e il ruolo politico nella Coppa Davis 1976
"Ha girato il mondo, ci ha presentato persone importanti e ci teneva sempre all'eleganza, tanto che era elegante anche nel campo da tennis. Non ha mai accettato il cambiamento del tennis e la modernizzazione del mondo, ma è giusto che Nicola venga ricordato per quanto ha dato al tennis e allo sport in generale. Senza la sua battaglia a livello politico, l'Italia della Davis del 1976 non sarebbe nemmeno mai partita per il Cile", ha aggiunto Bertolucci.