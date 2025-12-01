Panatta ricorda Pietrangeli: "Era il mio amico, era straordinario"

AGI - Nicola era 'il mio amico'. Io lo voglio ricordare con allegria: Nicola è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto, che ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere nel periodo in cui giocava.
Così Adriano Panatta, ai microfoni di "Storie Italiane", su Rai 1, ricordando Nicola Pietrangeli. "Alla mia nascita lui era un diciassettenne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po' il cambio della guardia io e lui. Abbiamo anche giocato il doppio insieme, ci siamo divertiti tanto e abbiamo fatto le vacanze insieme. Io e Nicola eravamo molto amici", ha aggiunto Panatta.
Il dolore per la perdita e l'ultima telefonata
"La cosa che mi faceva più male in questo ultimo periodo era che non volevo che soffrisse: lui ha avuto un colpo tremendo quando è morto Giorgino (suo figlio, ndr.) poco tempo fa. L'ultima volta che l'ho chiamato, pochi giorni fa, gli ho detto 'alzati dal letto, accidenti a te'. Lui mi ha risposto dicendomi che non voleva alzarsi. Però ha fatto una vita bellissima", ha concluso l'ex tennista azzurro, uomo di punta del team di Coppa Davis azzurro capitanato da Pietrangeli vincitore della prima "mitica" insalatiera per i colori italiani.