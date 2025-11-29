Juve-Cagliari 2-1, rimonta bianconera nel segno di Yldiz

AGI - La Juve soffre ma vince di misura la partita interna con il Cagliari valida per la 13esima giornata di serie A. Sardi in vantaggio al 26' con Sebastiano Esposito ma Yldiz trova il pari nel giro di un minuto ed è ancora lui a firmare il 2-1 definitivo nel recupero del primo tempo.
Con il successo, che bissa quello di Champions in Norvegia, i bianconeri salgono a 23 punti in classifica prima del big match contro il Napoli. All'Allianz Stadium la formazione di casa capovolge il risultato grazie alle magie del suo trascinatore, in una serata guastata però dall'infortunio muscolare di Dusan Vlahovic.
Come successo contro il Bodo, alla Juventus serve del tempo per prendere le misure agli avversari. Nella prima mezz'ora l'uomo copertina è Palestra che domina la fascia destra, mettendo più volte in difficoltà Kostic. Al 26' è lui a ispirare la rete dello 0-1: l'esterno in prestito dall'Atalanta sfonda sulla fascia e crossa al centro per Esposito che anticipa Locatelli e appoggia in rete. A quel punto però nel copione della partita cambia l'attore protagonista. E un minuto dopo è Kenan Yildiz a realizzare l'1-1, fiondandosi su un rimpallo in area e indirizzando col mancino la palla all'angolino dove Caprile non può arrivare. Nel recupero del primo tempo il turco colpisce sempre dalla stessa mattonella, al termine di un'azione più elaborata: McKennie con un tocco mette in moto il terzo uomo - Kalulu - che apre lo spazio per il tiro di Yildiz, infallibile con il diagonale mancino.
Tra i più ispirati della serata dell'Allianz Stadium c’è anche Conceicao, che spreca la chance del 3-1 al 47' a tu per tu con Caprile, rappresentando comunque una spina costante nel fianco della retroguardia sarda. Il gol del ko non arriva, ma la Juventus non va mai realmente in affanno. Il Cagliari resta a secco di vittorie in campionato (l'ultima il 19 settembre scorso) in vista del match con la Roma. Prima, però, ci sarà l'impegno di Coppa Italia contro il Napoli: non una priorità per chi rischia di farsi risucchiare nei bassifondi della classifica.