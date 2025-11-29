Grave infortunio di Lauren Macuga, addio ai Giochi di Milano Cortina 2026

AGI - Nuovo grave infortunio nello sci alpino: la campionessa statunitense Lauren Macuga, specialista delle discipline veloci, deve dire addio ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La 23enne di Park City, considerata una delle punte della velocità dell'US Team, si è gravemente infortunata al ginocchio sinistro nel corso di un allenamento di slalom gigante a Copper Mountain, dove nella serata italiana odierna è in programma uno slalom gigante di Coppa. Lauren dovrà essere operata a seguito della lesione al crociato anteriore e per lei la stagione è da considerarsi conclusa. Macuga la scorsa stagione aveva conquistato il bronzo in supergigante ai Mondiali di Saalbach.
Infortunio anche per la californiana AJ Hurt. La 25enne statunitense si è infortunata all'anca nel corso di un allenamento di slalom e resterà lontana dalle competizioni fino a metà dicembre. La lista di sciatrici infortunate si allunga.
Le atlete fuori per la stagione di coppa del mondo
Con Macuga salgono a otto le atlete di Coppa del mondo che non gareggeranno in questa stagione: si tratta della svizzera Lara Gut, delle slovene Andreja Slokar e Nedja Dvornik, delle italiane Marta Bassino, Marta Rossetti, della francese Clarisse Breche e della svedese Lisa Nyberg.
I rientri attesi sulle piste
Si attendono i rientri di Federica Brignone, che nei giorni scorsi ha ripreso a sciare, delle austriache Ricarda Haaser e Nina Ortlieb, e della norvegese Katie Hensien.