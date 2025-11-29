Adrian Sutil arrestato per frode

AGI - L'ex pilota tedesco di Formula 1 Adrian Sutil è stato arrestato con l'accusa di frode. La procura di Stoccarda ha perquisito diverse proprietà del 42enne a Monaco, in Svizzera e a Sindelfingen. Sutil è stato fermato a Sindelfingen e successivamente condotto al tribunale distrettuale di Stoccarda, dove il giudice ha eseguito il mandato di arresto. Ora è in custodia cautelare.
Le circostanze esatte dell'arresto non sono ancora chiare ma secondo il giornale 'Bild', Sutil negli ultimi anni commerciava in auto di lusso. Non è la prima volta che l'ex pilota originario della Baviera ha problemi con la giustizia.
Condanne precedenti e il caso Eric Lux
Nel 2011 è stato condannato a 18 mesi di libertà vigilata dopo aver ferito l'allora capo della Lotus, Eric Lux, colpendolo al collo con un bicchiere di champagne in una discoteca di Shanghai. Questo precedente evidenzia una storia di controversie legali per l'ex pilota di Formula 1.
La carriera in F.1 di Sutil
Sutil ha disputato 128 gare di Formula 1 tra il 2007 e il 2014 e ha ottenuto il suo miglior risultato nel 2009 al Gran Premio d'Italia a Monza. Questi numeri fanno di Sutil il pilota con il maggior numero di partenze in Gran Premi senza mai salire sul podio, un record sfortunato nella storia della massima competizione automobilistica.