Chi è Estevao Willian del Chelsea che ha travolto il Barcellona

AGI - Nella notte in cui il Chelsea ha travolto 3-0 il Barcellona, potrebbe essere nata una stella: Estevao Willian. Il 18enne autore del gol del raddoppio a Stamford Bridge ha oscurato il coetaneo Lamine Yamal e si è preso tutti i titoli. Era il 55° quando il baby esterno destro brasiliano è scattato sull'out, ha eluso la marcatura di Pau Cubarsí con un doppio passo nello spazio di una mattonella e ha freddato Joan García con una sassata sotto la traversa.
Al di là della follia del difensore blaugrana Ronald Araujo che si è fatto espellere al 44° per due gialli in appena 12 minuti, il Chelsea ha dominato la sfida di Champions che ha consacrato Estevao come uno dei più forti talenti emergenti della Premier League e non solo.
Statistiche e record in Champions
Sono già 10 i gol in stagione tra club e nazionale brasiliana dall'esterno acquistato in estate dal Palmeiras per 60 milioni di euro (dove aveva realizzato 27 gol e 15 assist in 83 partite), ma oggi vale già almeno il doppio. È solo il terzo teenager a segnare tre gol nelle sue prime tre partite in Champions dopo Mbappé e Haaland.
Le parole di Estevao e l'avvertimento di Maresca
"Non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento - ha dichiarato Estevao dopo la vittoria sul Barcellona - è stata davvero una serata perfetta. Tutto è successo così rapidamente per me, ancora prima che me ne rendessi conto. Posso solo ringraziare Dio per tutto quello che mi è successo". Il tecnico dei Blues, Enzo Maresca, ha definito il giovane "un ragazzo speciale, vecchio stile, non legato ai social o al telefono", ma ha invitato a evitare paragoni ingombranti per lui come per Yamal: "A 18 anni devono solo divertirsi, andare agli allenamenti con il sorriso, quando inizi a paragonarli a Messi o Ronaldo, credo che sia davvero troppo per loro".
Messinho: il soprannome e la carriera in nazionale
Paragoni che però in Brasile già si fanno: il classe 2007, alto un metro e 78, è stato soprannominato 'Messinho' per quel mancino fatato, la tecnica, la velocità e la capacità di segnare da ogni posizione. Nato a Franca, nello Stato di San Paolo, ha avuto una fulminante crescita di categoria in categoria fino all'esplosione ai Mondiali Under 17. Un anno fa il ct verdeoro Dorival Junior lo aveva fatto esordire tra i grandi e ora Carlo Ancelotti ne sta già facendo un punto fermo della Seleção, nella quale vanta un bottino di 5 gol in 11 presenze.