E' morto Lorenzo Buffon, cugino di Gigi

AGI - Cordoglio nel mondo del calcio: è morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia sua figlia Patricia. Buffon è cugino di secondo grado dell'ex portiere della nazionale, ora capo delegazione degli azzurri, Gigi Buffon e cugino di Armando Buffon, portiere negli anni '60 e '70.
Lorenzo Buffon avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. È stato uno dei portieri più carismatici e completi della sua epoca. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale.
La carriera leggendaria e il legame con il friuli
Il decennio trascorso con il Milan (1950-1960) vide Lorenzo Buffon conquistare ben cinque titoli nazionali, affermandosi come una vera e propria leggenda rossonera. La sua carriera illustre lo portò a vestire anche le prestigiose maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre a difendere i colori della Nazionale italiana. La figlia Patricia ha spiegato sui social che la morte è sopraggiunta per un improvviso arresto cardiaco.
Negli ultimi anni, Buffon aveva scelto la tranquillità di Latisana, mantenendo un forte legame con le sue radici friulane. Nonostante il ritiro, continuava a seguire e commentare il mondo del calcio con passione. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana, come richiesto dalla famiglia.