GP Las Vegas: vince Verstappen, Norris leader; male Ferrari

AGI - Max Verstappen vince il GP di Las Vegas davanti a Norris e Russell. Poi Antonelli (che dovrà però scontare 5" di penalità), Piastri e Leclerc. Per l'olandese è il secondo successo in carriera a Las Vegas, il 69° trionfo in carriera. Per lui anche il giro più veloce: 1'33"365.
La situazione del mondiale piloti
Quando mancano due gare alla fine del mondiale, questa è la situazione della corsa al titolo: 1. Lando Norris (McLaren) 408 punti; 2. Oscar Piastri (McLaren) 376; 3. Max Verstappen (Red Bull) 366. La classifica resta aperta.
L'analisi della gara: Verstappen, Norris e Russell
Partito in seconda posizione, il quattro volte campione del mondo in carica ha vinto senza problemi davanti a Norris e all'altro britannico, George Russell (Mercedes). L'australiano Oscar Piastri (McLaren) ha chiuso al quarto posto. Norris, che ha sbagliato la frenata alla prima curva dopo aver cercato di chiudere la porta a Verstappen, è comunque riuscito a finire secondo e ha aumentato il distacco dal suo compagno di squadra, che ora precede di 30 punti quando ne restano al massimo 58 da conquistare. La McLaren si conferma competitiva.
Le speranze di titolo di 'Mad Max' e Piastri
'Mad Max' rimane matematicamente in corsa per il titolo mondiale dopo aver conquistato la 69ª vittoria della sua carriera sul Las Vegas Street Circuit, dove aveva già vinto nel 2023. Ma con 42 lunghezze di ritardo su Norris, avrà bisogno di un miracolo per conservare la corona. Piastri, incapace di risollevarsi, è stato battuto dal suo compagno di scuderia per il settimo weekend consecutivo e vede i suoi sogni di titolo allontanarsi ancora un po'.
I piazzamenti di Antonelli e Leclerc
L'italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistato il quinto posto dopo essere partito dalla 17ª posizione, nonostante una penalità di cinque secondi per aver anticipato la partenza della gara, davanti al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e allo spagnolo Carlos Sainz (Williams).
La top 10 e gli altri piloti
La Top 10 è completata dal francese Isack Hadjar (Racing Bulls), dal tedesco Nico Hülkenberg (Haas) e dal sette volte campione del mondo britannico Lewis Hamilton (Ferrari). Gli altri due piloti francesi, Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine), hanno chiuso rispettivamente all'11° e al 15° posto.