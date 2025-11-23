Italia-Spagna 1-0 nella finale di Coppa Davis. Berrettini batte Carreno 

AGI - L'Italia si è portata in vantaggio 1-0 sulla Spagna nella finale di Coppa Davis grazie al successo di Matteo Berrettini che ha battuto Pablo Carreno Busta in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4.
La partita è stata decisa da due break del 29enne romano piazzati all'iberico numero 88 del mondo nei momenti cruciali dei due set. Nel primo è arrivato sul 4-3 con una discesa a rete propiziata da un nastro dell'avversario e una stop volley di rovescio sulla riga. Poi decisiva una risposta profonda che ha messo in difficoltà lo spagnolo nel nono game del secondo set.
La nazionale guidata da Filippo Volandri si avvicina così al segno della terza Coppa Davis consecutiva. Potrebbe essere già la sfida che inizierà a breve tra Flavio Cobolli e Jaume Munar a regalare all'Italia la quarta Insalatiera della sua storia, senza dover attendere il doppio.