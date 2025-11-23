Paparelli. Chi è il tifoso ucciso nel 1979

AGI - È una domenica insolita quella all'Olimpico, dove la Lazio ha portato a casa un risultato prezioso contro il Lecce, ma senza la sua tifoseria che ha "scioperato" contro il Club di Claudio Lotito. Al centro dei dissidi c'è Vincenzo Paparelli, un tifoso della Lazio, ucciso il 28 ottobre 1979 allo Stadio Olimpico di Roma, colpito da un razzo lanciato dalla curva opposta prima del derby contro la Roma. La morte del 33enne fu la prima in Italia causata da violenza negli stadi, e segnò profondamente la tifoseria laziale e il calcio italiano in generale.Da allora, la sua memoria è diventata un simbolo per la Curva Nord e per la lotta contro la violenza negli stadi.
Negli ultimi giorni, il nome Paparelli è tornato al centro dell’attenzione per una controversia tra la società Lazio e parte della tifoseria. Alcuni tifosi hanno protestato contro la società per non aver autorizzato uno striscione commemorativo in occasione dell’anniversario della morte.
La società ha risposto con una nota ufficiale, affermando che la memoria di Paparelli non può essere strumentalizzata per fini polemici o di pressione verso la dirigenza.
"Io penso che i tifosi debbano fare i tifosi, essere rispettosi delle regole e fare critiche costruttive. Lo sciopero è stato costituito in maniera strumentale su un presupposto totalmente errato e sbagliato, dicendo che abbiamo impedito alla nipote di Vincenzo Paparelli di scendere in campo. Questo è totalmente falso. Il vero problema è che non era la nipote a voler scendere in campo, ma erano quattro rappresentanti della tifoseria a volerlo fare. Abbiamo ritenuto che non fosse opportuno". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni di Sky Sport ha commentato l'assenza della Curva Nord per protesta nella partita contro il Lecce.