Il commovente messaggio di papà Bergs al figlio Zizou

AGI - "Sei un campione nell'anima, un guerriero nel cuore e un figlio che ha reso suo padre infinitamente fiero": è il toccante messaggio che Koen Bergs ha rivolto al figlio Zizou, sconfitto da Flavio Cobolli nella semifinale di Coppa Davis, al termine di una sfida epica con ben sette match point annullati dall'azzurro e un tie-break chiuso sul 17-15.
"Abbiamo perso la partita", ha scritto sui social il padre del 26enne numero 43 del ranking, "ma tu hai guadagnato il rispetto del mondo del tennis. Sono felice di aver condiviso con te questo bel momento con tutta la famiglia accanto. Sono momenti come questi che danno senso alla nostra vita".
Sport can be cruel— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2025
Flavio Cobolli consoles Zizou Bergs after their titanic match #DavisCup pic.twitter.com/jfWoJe1Q0V
La dedizione e i sacrifici di Zizou Bergs
"Non hai giocato solo per te stesso", ha aggiunto il papà del tennista delle Fiandre, un ex calciatore amatoriale che chiamò il figlio Zizou come omaggio a Zidane, "hai giocato per i tuoi compagni, per il tuo Paese e per tutti quelli che credono in te". "Ho visto la fiamma nei tuoi occhi, la determinazione nei tuoi movimenti e l'amore per il Belgio che traspariva in ogni punto", ha aggiunto. "Quale tuo padre, so i sacrifici che hai fatto, le ore interminabili di allenamento e i momenti di dubbio che hai superato".
"In Coppa Davis hai mostrato a tutti il vero senso della dedizione, hai dato tutto ed è la più grande vittoria che ci sia, poco importa il punteggio, tu hai già vinto ai miei occhi", ha concluso Koen Bergs.
Carriera e impegno sociale del tennista belga
Zizou Bergs, laureato in management, quest'anno ha trovato continuità con due finali (Auckland e 's-Hertogenbosch) e la prima vittoria contro un top-10. Il tennista belga ha anche un grande cuore: da adolescente visitò il Burundi con la scuola e ne fu talmente impressionato che spedisce regolarmente abbigliamento sportivo, racchette e materiale da tennis ai bambini del posto e porta avanti progetti di beneficenza.