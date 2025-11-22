Il Napoli in testa alla classifica per una notte, 3-1 all'Atalanta

AGI - Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa per le nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall'alchimia ritrovata. Allo stadio 'Maradona' la squadra di Antonio Conte batte la prima Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 3-1 e scavalca per una notte Roma e Inter, impegnate domenica rispettivamente contro Cremonese e Milan.
L'allenatore partenopeo cambia modulo (3-4-3) per l'emergenza in infermeria e riceve subito le risposte attese dai calciatori sotto esame: Neres (doppietta) e Lang segnano i primi gol stagionali e lo fanno in un primo tempo a senso unico. L'attaccante brasiliano al 18' sfrutta l'imbucata di Hojlund, entra in area e col sinistro batte Carnesecchi. Al 38' il raddoppio: stavolta l'assist è di McTominay, ma la firma del gol è sempre di Neres che col sinistro batte per la seconda volta il portiere bergamasco. Prima del duplice fischio c'è spazio anche per il tris: Di Lorenzo crossa dalla destra, Lang anticipa tutti e di testa buca Carnesecchi. All'intervallo Palladino spende un doppio cambio: fuori Ahanor e Pasalic, dentro Kossounou e Scamacca. È proprio il classe 1999 a riaprire la partita con una sforbiciata in area su assist di Bellanova. La reazione rabbiosa dell'Atalanta però si ferma qui.
Infortunio di Hojlund e gestione del vantaggio
Il Napoli gestisce i ritmi e gli spazi dopo il 3-1, ma perde Hojlund per un sospetto infortunio muscolare da valutare in vista del big match contro la Roma di domenica prossima all'Olimpico. È l'unica nota stonata per un Napoli che ritrova il sorriso e i tre punti fondamentali.
La crisi dell'Atalanta di Palladino
C'è tanto da lavorare invece per Raffaele Palladino che deve fare i conti con una situazione di classifica lontana dai fasti gasperiniani: tredici punti, due sole vittorie e quattordici gol subiti. La prossima sfida con la Fiorentina ha già l'aspetto di un derby tra grandi deluse.