Botta e risposta a suon di gol: Cagliari e Genoa danno spettacolo (3-3)

AGI - Si è conclusa con un pirotecnico 3-3 la sfida salvezza tra Cagliari e Genoa, al termine di una gara ricca di emozioni. Il primo tempo è segnato da un doppio botta e risposta: gli ospiti sono passati in vantaggio al 18° con Vitinha, pareggio dei sardi con Borrelli al 33°, nuovo vantaggio per la squadra di De Rossi al 41° con Ostigard e altro pari dei sardi al 43° con Sebastiano Esposito. Nella ripresa al 60° arriva il vantaggio cagliaritano con un cross perfetto di Zappa su cui svetta Gennaro Borrelli, ma all'83° un'errata lettura di Caprile regala il gol al Genoa direttamente su punizione a Aaron Martín. Nel finale espulso Norton Cuffy tra gli ospiti per doppia ammonizione.
All'Unipol Domus le due squadre hanno ritrovato la via della rete, ma non quella della vittoria. Il primo duello in panchina tra Fabio Pisacane e Daniele De Rossi si è concluso con il pareggio. Un punto che serve a poco: il Genoa sale a quota 8 punti, il Cagliari è fermo a 13 ed è a secco di vittorie in campionato dal 19 settembre.
Il primo tempo e il doppio vantaggio genoano
Al 18° Colombo serve in area Vitinha che si libera della marcatura di Zappa e in spaccata batte Caprile. L'intesa tra i due attaccanti liguri migliora e al 26° si invertono i ruoli, ma Colombo a tu per tu con il portiere sardo si divora il gol del raddoppio. Un errore che pesa, perché sette minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa di Borrelli sugli sviluppi di un corner: Leali ci arriva, ma solo con il pallone già oltre la linea di porta.
Botta e risposta prima dell'intervallo
La partita si riaccende nel finale di tempo. Al 41° c'è il terzo gol in tre partite di Ostigard, che sfrutta le doti di attaccante aggiunto con una grande girata di mancino sul cross al volo di Thorsby. Il nuovo vantaggio genoano dura però solo due minuti: Borrelli fa sponda di testa per Deiola, bravo a servire a centro area Esposito che con un tocco da futsal sorprende Leali.
La ripresa: gol di Borrelli e pareggio finale di Martín
Il Genoa è la squadra che subisce più reti nei primi 15' del secondo tempo (4) e allo scoccare del 60' arriva il 3-2 del Cagliari: Zappa disegna un cross in area, Borrelli di prepotenza anticipa Marcandalli e fa esultare l'Unipol Domus. Nel finale un gol annullato e uno realizzato. Colombo segna con l'aiuto della traversa, ma è tutto fermo per fuorigioco. Non è finita: all'83' Martín scaraventa su punizione una palla in area, Caprile legge male il rimbalzo e si fa scavalcare dal pallone. Termina 3-3 una delle partite più divertenti del campionato.