Nuoto, l'Italia agli europei con tutti i suoi big. 'Decine di 'medaglie in vasca'

AGI - Ci saranno tutti i big dell'Italia del nuoto ai 23esimi Campionati europei in vasca corta che si svolgeranno dal 2 al 7 dicembre per la prima volta a Lublino, in Polonia. Il direttore tecnico della nazionale azzurra Cesare Butini ha convocato 32 atleti, 12 donne e 20 uomini.
Saranno in vasca i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Singapore 2025, Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana).
Tra le stelle dell'Italnuoto anche tanti i giovani presenti, su tutti Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis. Debutto in nazionale assoluta per la quattordicenne Alessandra Mao, per Agata Maria Ambler, Irene Burato, Paola Borrelli, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. Presenti i capitani Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri come anche Federico Burdisso, Marco De Tullio, Leonardo Deplano e Manuel Frigo.
Non ci saranno Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni ai primi di ottobre dalla Federazione Italiana Nuoto dopo le accuse di furto mentre si trovavano all'aeroporto di Singapore al rientro dai Mondiali.
Gli azzurri, tra i protagonisti delle recenti edizioni, hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell'ultima rassegna quella di Otopeni nel 2023.