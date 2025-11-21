Grave infortunio per Lara Gut-Behrami: carriera a rischio

D rammatica caduta per la 34enne sciatrice Lara Gut-Behrami durante una sessione di allenamento in supergigante a Copper Mountain, in Colorado. La svizzera si è infortunata in modo serio a tre mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: per la ticinese, campionessa olimpica in SuperG, si ipotizza una commozione cerebrale e una possibile lesione al legamento crociato e al menisco, ha riferito il sito elvetico Blick. In una nota la Swiss-Ski ha confermato che "le prime valutazioni sul posto indicano una possibile lesione al ginocchio sinistro".
Lara Gut-Behrami ha da tempo dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in Coppa del Mondo e si stava allenando sulle piste americane come gran parte delle nazionali. "Tornerà in Svizzera il prima possibile per sottoporsi a esami medici approfonditi - ha spiegato la nota federale - non è possibile fornire alcuna dichiarazione sulla gravità della lesione fino al completamento di tali esami". C'è però il forte rischio che la gloriosa e invidiabile carriera di Lara Gut-Behrami si sia conclusa con questo grave infortunio.
Dettagli dell'infortunio, carriera a rischio
Da Copper Mountain arrivano infatti notizie scioccanti: si parla di una lesione al ginocchio sinistro, anzi, come ha precisato Swiss-Ski (federazione svizzera di sci), di "possibile rottura del legamento crociato e una lesione al menisco" ma si teme anche per una sospetta commozione cerebrale. Al momento sono ipotesi, ma se saranno confermate, sono lesioni che costringono l'atleta a un lungo stop, a dire addio alla stagione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 e, nel caso di Lara, molto probabilmente alla conclusione della carriera. La fuoriclasse ticinese, 34 anni, uno dei personaggi immagine dello sci alpino mondiale come le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia, aveva annunciato in anticipo che questa stagione sarebbe stata l'ultima.
L'obiettivo olimpico e la dinamica dell'incidente
L'obiettivo di Gut-Behrami, terza a fine ottobre nella prima gara della stagione, il gigante di Soelden, era quello di tentare di difendere l'oro olimpico in SuperG sulla pista che nel 2021 l'aveva vista trionfare ai Mondiali proprio in supergigante. Rainer Salzgeber, direttore di gara di Head, il fornitore di attrezzature di Gut-Behrami, è scosso perché ha visto il video dell'incidente definendolo "violento". Secondo le informazioni che arrivano da Copper Mountain, la mano di Lara è rimasta agganciata a un palo della porta e poi è stata sbilanciata da una gobba, capovolgendosi. Gut-Behrami si stava allenando a Copper perché la pista consente di allenarsi nelle discipline veloci – discesa libera e supergigante – su tracciati fino a un minuto e mezzo.
Preparazione e palmarès di Lara Gut-Behrami
A differenza delle altre stagioni, le gare veloci inizieranno solo il 12 dicembre a Sankt Moritz nel Cantone dei Grigioni, ma Lara comunque si allenava in vista di tre slalom giganti previsti tra fine novembre e i primi di dicembre tra la località americana e quella canadese di Tremblant. Nella bacheca di Lara Gut-Behrami figurano due Coppe del mondo generali (2016 e 2024), sette coppette di specialità (sei di supergigante), un oro olimpico in SuperG a Pechino 2022, nove medaglie iridate, 101 podi in Coppa e 48 vittorie, seconda sciatrice elvetica con più successi dopo Vreni Schneider (55). La sciatrice di Sorengo, che aveva debuttato in Coppa del mondo all'età di 16 anni (28 dicembre 2007), nel 2017 si era rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro durante la combinata dei Campionati del mondo a St. Moritz. Una lussazione dell'anca destra l'aveva costretta a saltare l'intera stagione 2009-2010.